Sınırda yoğun çatışma sesleri! Terör mevzileri ateş altına alındı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn bölgesinden çatışma sesleri duyuldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gecenin ilerleyen saatlerinde de ateş altına alınmaya devam edildi.

Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgedeki yoğun çatışma sesleri de Ceylanpınar ilçesinden duyuldu.

KAMIŞLI'DA SİLAH VE BOMBA SESLERİ

Barış Pınarı Harekatı operasyonu devam ederken, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece silah ve bomba sesleri yankılanıyor.

Dün saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekatı sonrası Nusaybin'in karşı tarafında bulunan Kamışlı kentinden duyulan patlama ve silah sesleri gelmeye devam ediyor. Operasyon gece saatlerine kadar aralıksız devam ederken patlama ve silah sesleri Nusaybin ilçesine kadar ulaştı.

"EVLERİNİZİN BODRUM KATINA GEÇİN"

Sınır noktasında çatışma yaşanırken, Nusaybin Kaymakamlığı uyarı anonsu yaptı. Kaymakamlık tarafından yapılan anonsta "Dışarıda olan vatandaşlarımızın can güvenliği için evlerine gitmeleri ve evlerinin bodrum katına geçmeleri önemli rica olunur" denildi.

228 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 228 olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 228 olduğu kaydedildi.

11 KÖY TERÖRDEN ARINDIRILDI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 11 köy terörden arındırıldı. Gün içinde Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri ile Resulayn'daki Kişto köyü ve Aşağı Kişto KöyüYPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

YPG'NİN İKMAL YOLU KESİLDİ

Öte yandan SMO, Rasulayn ile doğusundaki Dırbasiye ilçesi arasında, YPG/PKK'nın ikmal için kullandığı yolu kesti. SMO, kurtarılan köylerde arama tarama faaliyetleri yürütüyor, güvenlik tedbirleri alıyor.