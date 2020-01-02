Haberler » Güncel » Sınırdaki askerlere elektrik sağlayan hat koptu, görevliler onardı - Haber

Sınırdaki askerlere elektrik sağlayan hat koptu, görevliler onardı

Dicle Elektrik, kış şartlarının hüküm sürmeye başladığı Şırnak'ın Uludere ilçesinde sivil halk gibi askeri birliklerin de elektriksiz kalmaması için olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışına rağmen bakım ve onarım çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

02.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:37 Sınırdaki askerlere elektrik sağlayan hat koptu, görevliler onardı
Elektrik, kış şartlarının hüküm sürmeye başladığı 'ın ilçesinde sivil halk gibi askeri birliklerin de elektriksiz kalmaması için olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışına rağmen bakım ve onarım çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Irak sınırında bulunan Şırnak'ın Uludere ilçesi yakınlarındaki Andaç taburuna bağlı Kureyşin Askeri Üssü bölgesine elektrik sağlayan enerji nakil hattı koptu. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Ortaköy mevkiindeki yaklaşık 2000 rakımlı üs bölgesine ulaşmak için yola çıkan Dicle Elektrik ekibi, arazi araçlarıyla karla kaplı yolları aşamadı. Bunun üzerine diğer kurumlardan yolu açması için iş makinesi istendi. Dicle Elektrik arıza onarım ve bakım ekibi, askeri araçların yardımı ile güç de olsa kopan hattın bulunduğu yere ulaşmayı başardı. Görevliler, 2 metrelik karda da bir süre yürüyerek direklerin bulunduğu yere gitti ve kopan hattı yenileyerek askeri birliğe yeniden enerji verdi. - ŞIRNAK

Uludere, Şırnak, Dicle, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:29   Yaban hayvanları unutulmuyor - Haber
11:28   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(FETÖ ile mücadele) Aynı ciddiyette ve aynı hızla devam edecektir... - Haber
11:28   Avustralya'da orman yangınlarında 'göç' riski - Haber
11:24   Şehir ve Medeniyet Okulu'nda eğitimler başladı - Haber
11:23   HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 122'inci gününde - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
10:06   Dev buhar kazanını trafikte görenler gözlerine inanamadı - Haber
10:00   İBB Sözcüsü Ongun'dan "İBB camilerin bakım ve temizliğinden çekildi" iddialarına yalanlama - Haber
09:16   Tuzla'da kaçak dökümün önüne geçilemiyor - Haber
08:30   TBMM, Libya tezkeresi için bugün olağanüstü toplanacak - Haber
2.01.2020 11:35:00