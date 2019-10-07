'Sınırdaki evler boşaltılıyor' haberlerine kaymakamlıktan açıklama geldi

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası operasyon öncesi sosyal medyada, Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın mahallelerin boşaltılacağına dair iddialar gündeme oturmuştu. Ancak konuyla ilgili açıklama yapan Ceylanpınar Kaymakamlığı iddiaları yalanladı.

"HABERLER ASILSIZ, İTİBAR ETMEYİN"

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Ceylanpınar İlçesinde sınara yakın mahallelerin 36 saat içerisinde boşaltılması yönünde Şanlıurfa Valiliğinin kararı olduğu' yönünde yapılan haberler asılsız olduğundan, bu tür haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Muhtemel sınır ötesi harekat kapsamında alınacak tedbirlerle ilgili açıklamaların Şanlıurfa Valiliği ve Ceylanpınar Kaymakamlığı resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerekmektedir. Kamuoyuna ve vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur."