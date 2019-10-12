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Sınırdaki fotoğrafları gündem olan Buket Aydın'dan eleştirilere "Ferrarili" yanıt

Kanal D Ana Haber'i sunan Buket Aydın, terör örgütü PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgede verdiği pozun eleştirilmesi üzerine bir açıklama yaptı. Üner, "Benim kılık kıyafetime laf atan Ferrari marka arabasıyla gündem olan bir "gazeteci" Hayatımda öyle bir arabaya binmedim. Keşke sen de sınıra gitsen" dedi.

12.10.2019 21:57

Kanal D Ana Haber spikeri Buket Aydın, dün yaptığı "Saldırsanız da buradayız" notuyla paylaştığı fotoğrafa tepki gösterenleri eleştirdi.

MAKYAJI VE TAKILARI OLAY OLDU

Kanal D Haber spikeri Buket Aydın, Barış Pınarı Harekatı devam ederken, PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye gitti ve orada verdiği pozu sosyal medya hesabı Instagram'dan "Saldırsanız da buradayız" notuyla yayınladı. Makyajlı görüntüsü ve takılarıyla çok sayıda eleştiri aldı.

FOTOĞRAFLARI TEPKİ ÇEKTİ

Kanal D Ana Haber sunucusu olan Buket Aydın, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Tel Abyad ve Azez'de başlatılan operasyon kapsamında PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye gitti. Operasyonla alakalı haberleri yerinde sunmak isteyen Aydın'ın bölgede çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada tepki çekti.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Kanal D Ana Haber spikeri Buket Aydın, dün yaptığı "Saldırsanız da buradayız" notuyla paylaştığı fotoğrafa tepki gösterenleri eleştirdi. Aydın, "Benim kılık kıyafetime laf atan Ferrari marka arabasıyla gündem olan bir "gazeteci" Hayatımda öyle bir arabaya binmedim. Alacak param da olmadı. Keşke sen de sınıra gitsen. Lüks spor arabanla git istersen yeter ki git vallahi bir şey demeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Sınırdaki fotoğrafları gündem olan Buket Aydın'dan eleştirilere

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