Sınırdan gelen kurşunlar evlere isabet etti

Suriye'nin Telabyad kentinden gelen kurşunlar, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınıra komşu olan evlere isabet etti.

04.07.2020 18:12 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:23
Suriye'nin Telabyad kentinden gelen kurşunlar, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınıra komşu olan evlere isabet etti. Panik yaşayan vatandaşlar yaşadıkları korkuyu anlatarak yardım istedi.
Şanlıurfa'nın Suriye'ye komşu olan Akçakale ilçesinde yaşayan İsmail Armaş'ın evine Telabyad tarafından gelen kurşunlar isabet etti. Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan ve daha öncede Barış Pınarı Harekatı ile evlerine düşen roketle ailesinden 4 kişi yaralanan Armaş, yetkililerden yardım istedi. Armaş, "Barış Pınarı Harekatı'nda iki kardeşim, bir yeğenim, bir oğlum olmak üzere ailemizde 4 kişi yaralanmıştı. O günden bugüne bu binalarda can güvenliğimiz kalmadı. Devletimizin bu işe bir çözüm getirmesini temenni ediyoruz. Yaklaşık bir saat önce çocukların gürültü sesini duydum ve yukarıya geldim. Geldiğimde bebeğim ağlıyordu. Yatığı odaya dışarıdan kurşun isabet etmiş. Bu mahallenin bir çok evine kurşun isabet etti. Oralarda kendi aralarında kavga ediyorlar, kurşunların hedefi yine biz oluyoruz. Gördüğünüz gibi çocuk burada yatıyordu ve bu odaya mermi isabet etti. İki santim mermi aşağıya gelseydi çocuğa isabet edecekti" dedi.
Kurşunlardan biri Akçakale'nin Adnan Menderes Mahallesi'nde oturan İmam Bakır Yedikardeş'in evine de isabet etti. Evinin ön cephesine mermi isabet ederek arka taraftan çıkan Yedikardeş, "Buraya bir saat önce karşı taraftan mermi geldi. Biz ailece burada bir arada oturuyorduk. Buradan çıkarak diğer duvarlara çarptı. Karşı tarafta kavga ediyorlar, bizler burada çilesini çekiyoruz. Sınırda olduğumuzdan dolayı sıkıntıyı biz yaşıyoruz. Sınıra olmamamızdan dolayı can güvenliğimiz yok. Karşıda ne oluyorsa sıkıntıyı biz çekiyoruz" ifadelerini kulandı.
(İHA) Sınırdan gelen kurşunlar evlere isabet etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Akçakale, Telabyad, Suriye, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Sınırdan gelen kurşunlar evlere isabet etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:43: Arjantin'de Devlet Başkan Yardımcısının eski sekreteri ölü bulundu - Haber 19:42: Cezaevinden izinli çıkan hükümlü eşini öldürüp kaçtı - Haber 19:41: MANİSA Eve getirdiği hayvanlar yüzünden tartıştığı annesinin ölümüne neden oldu - Haber 19:41: Muğla'da iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının failini arama çalışmaları sürüyor - Haber 19:37: Cezaevinden izinli çıkan hükümlü karısını öldürüp kaçtı - Haber 18:35: TBMM Başkanlığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 18:12: Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu - Haberler 18:11: Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi - Spor 17:01: Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı - Haber 22:18: Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi - Haberler