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Sınırdan yayın yapan Ece Üner'in 3 kere üstüne basa basa "Şanlı Ordumuz" vurgusuna övgü yağdı

PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye giden bir diğer haber spikeri Ece Üner, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününden beri sınırın sıfır noktasından yaptığı yayınlarla dikkat çekiyor. Üner'in yayın sırasında 3 kere üstüne basa basa "Şanlı Ordumuz" vurgusuna sosyal medyada övgü yağdı.

12.10.2019 16:04

Toplumsal olaylarda tepkisini haber sunarken çekinmeden dile getiren Ece Üner şimdi de sınır hattında operasyonun nabzını tutuyor.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULAN İSİM OLDU

Habertürk ekibinin kurşunların hedefi olduğu anlarda da bölgede bulunan Üner dün de jandarmanın, polisin, özel harekatın 'boşaltın' dediği Ceylanpınar sokaklarından canlı yayınlarına devam etti. Günde 20 havan mermisinin düştüğü sokaklardan gelişmeleri aktaran deneyimli sunucu yaptığı yayınlarla sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

3 YAŞINDAKİ KIZINI BIRAKIP GİTTİ

Başarılı sunucu çatışmanın yayınlar sırasında TSK'dan bahsederken üstüne basa basa 'Şanlı ordumuz' ifadesini kullanması da dikkatlerden kaçmadı.3 yaşındaki kızını bırakıp operasyonun olduğu bölgeye giden Ece Üner'e sosyal medyada kullanıcılarından övgü yağdı.

"ŞANLI ORDUMUZ" SÖZÜ DAMGA VURDU

1 dakikada 3 kere üstüne basa basa "Şanlı Ordumuz" sözüyle sosyal medyaya damga vuran Ece Üner, Twitter kullanıcıları tarafından övgü yağmuruna tutuldu.

Sınırdan yayın yapan Ece Üner'in 3 kere üstüne basa basa

Habertürk, Ece Üner, Magazin, Güncel

YORUMLAR(5)
DURSUN AKBULUT:Helal vatınına ordusuna bağlı olan böyle gazeticilere
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0 0
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K. MARAŞ:Keşal olsun sana güzel kardeşim
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CONİ:millet artik biri birsey der diye korkudan vatansever kesildi be
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FATİH:bu haber spikerleri arasında yarış yaptırılmasının sebebi nedir. hani amaç ne hepten şaşırdınız
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CİGULİ:BU İŞLER ÖYLE KONUŞMAYLA OLMUYOR
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