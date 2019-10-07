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Sınırı geçen 2 kadın terörist yakalandı

SURİYE'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn ilçesinden, yasa dışı yollarla sınırı geçen 2 kadın terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerince yakalandı.

07.10.2019 21:09Sınırı geçen 2 kadın terörist yakalandı
SURİYE'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn ilçesinden, yasa dışı yollarla sınırı geçen 2 kadın terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerince yakalandı.
Ceylanpınar ilçe sınırında görev yapan askerler, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2 kadını yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kadınların yapılan sorgulamada PKK/PYD'li terörist oldukları ortaya çıktı. Teröristlerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



Ceylanpınar, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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