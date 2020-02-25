Sınırı geçen Yunan askerlerinin kıyafetleri iade edildi

EDİRNE'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında sınırı geçmeleri üzerine yakalanan ve 5,5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Teğmen Angelos Mitretodis (26) ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis'un (30) askeri kıyafetleri iade edildi. Yunan askerlerinin üzerinde bulunan kriptolu telefonları, silahları, kasatura ve flaş bellek gibi askeri malzemeleri ise incelendiği gerekçesiyle iade edilmedi.

Edirne 'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı Karakolu'nda görev yapan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart 2018'de birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçince 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alındı. Edirne Jandarma Komutanlığı'na götürülen Yunan askerleri, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalandıkları sırada üzerlerinde kriptolu cep telefonu bulunan askerler hakkında, 'casusluk' ve 'askeri yasak bölgeye girmek' suçlamalarıyla soruşturma başlatılıp, telefonlarında yapılan incelemede suç unsuru tespit edilmemesi üzerine 'casusluk' suçundan takipsizlik kararı verildi.

Yunan askerlerinin, 5,5 ay tutuklu kalmalarının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame ile 'askeri yasak bölgeye geçmek'ten Edirne Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 2 yıldan 5 yıla hapis cezasıyla yargılanmalarına karar verildi.

KIYAFETLERİ VERİLDİ, SİLAH VE TELEFONLARI İNCELENİYOR

Yunan askerlerinden Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis'un üzerlerinde bulunan 2 silah, 1'i kriptolu olmak üzeri 3 cep telefonu ile 1 flaş bellek ve 2 kasaturaya el koyuldu. Bunun üzerine Yunan askerleri, Edirne Barosu avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel aracılığıyla mahkemeden silah, telefon ve diğer malzemelerini talep etti.

Mahkemece Yunanların kep ve palaska ve mermi koyulan kütüklüklerin de bulunduğu askeri kıyafetlerinin verilmesine hükmedildi. Silah, mermi, telefon, kasatura ve flaş belleklerde incelemeye devam edildiği için iade etmeme kararı verildi. Mahkeme kararının ardından Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis'ın kıyafetleri Yunanistan'ın Edirne Başkonsolosluğu'na teslim edildi.

Türkiye sınırında yakalanan Yunan askerleri, Türkiye tarafına farkında olmadan geçtiklerini söylemişti.