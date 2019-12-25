Haberler » Güncel » Sınırı geçmek üzereyken yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Haber

Sınırı geçmek üzereyken yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'de haklarında yürütülen soruşturma kapsamında, Iğdır'ın Dilucu Sınır Kapısı'ndan yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek isterken gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

25.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:16 Sınırı geçmek üzereyken yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
'de haklarında yürütülen soruşturma kapsamında, 'ın Dilucu Sınır Kapısı'ndan yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek isterken gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün kentteki faaliyetlerine yönelik çalışmalarda 3 şüphelinin yasal olmayan yollardan çatışma bölgelerine gitme arayışında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Polisin düzenlediği operasyonda, Iğdır'daki Dilucu Sınır Kapısı bölgesinden yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek isteyen şüpheliler M.Ö, Ü.T. ve H.T. yakalandı.
Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:04   İETT OTOBÜSÜNDEN KORKU DOLU ANLAR - Haber
16:04   2020 Bodrum'un yılı olacak - Haber
16:04   Kamyon şoförü, faciayı önledi, kendi yaralandı - Haber
16:04   Bitlis'te kar etkili oldu - Haber
15:59   Rusya: "Yeni S-400'leri yakında ordumuza katacağız" - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 16:07:03