Sınırı geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı

Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi 4 terörist yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye
'nin Ayn El Arap ( Kobani
) kentinden Türkiye
'ye terör örgütü üyelerinin geçiş yapacağı bilgisini alan güvenlik güçleri, sınırda önlemlerini arttırdı. PKK/PYD terör örgütü üyesi 4 terörist, sınırı geçerken askerler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA