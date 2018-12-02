Sınırı geçmeye çalışırken bastığı mayın patladı

Sınırı geçmeye çalışırken bastığı mayın patladıSınırı geçmeye çalışan kadın bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde Suriye
tarafından Türkiye
tarafına geçmeye çalışan kadın, bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, bu gün öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Suruç
ilçesi arasındaki Topçu Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre Suriye tarafından gelerek sınırı geçip Türkiye tarafına geçmeye çalışan 30-35 yaşlarındaki ve isminin Şirin olduğu öğrenilen kadın, mayına bastı. Bastığı mayının patlaması sonucu kadın ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla ilk önce Akçakale Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının patlama nedeniyle bir bacağının koptuğu ve durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kadının ne amaçla sınırı geçmeye çalıştığı konusunda ise herhangi bir bilgi elde edilemedi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Akçakale,Şanlıurfa
02 Aralık 2018 Pazar 16:45