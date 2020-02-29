8 YAŞINDAKİ PARMİS'İN ÇORAP SEVİNCİ

Edirneli vatandaşlar, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki bekleyişi süren küçük çocuklar için çorap dağıttı. 8 yaşındaki Parmis ise, onu sıcak tutacak çoraplara sahip olmanın sevincini yaşadı.

Edirne'den Yunanistan 'a geçmek isteyen göçmenlerin, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki bekleyişleri iki gündür devam ediyor. Edirneli bazı vatandaşlar ise, gittikçe soğuyan havada üşüyen çocuklar için göçmenlere çorap dağıttı. Annesi ile İran 'dan gelen ve 2 yıldır ailesiyle Türkiye'de yaşayan 8 yaşındaki Parmis, yeni ve sıcak tutacak çoraplarını giymenin sevincini yaşadı. Parmis, "Çorapları birisi getirmişti, sadece mutluyum çoraplarımı giyindiğim için" dedi.

?'İRAN'DA PSİKOLOJİ OKUMUŞTUM'

Annesi ise, "Parmis mutlu oldu, ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkürler" dedi. Hristiyan olduğu için İran'dan İstanbul'a gelerek 2 yıl burada yaşadıktan sonra, Yunanistan'a gitmek için Edirne'ye geldiğini söyleyen anne, "İran'da Üniversite'nde psikoloji okudum. Bittikten sonra ülkemde eziyet gördüm. Biz de Türkiye'ye geldik" dedi.