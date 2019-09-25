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Sınırın sıfır noktasına asker sevkiyatı

Sınırın sıfır noktasına asker sevkiyatıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye ile sınır ilçesi olan Ceylanpınar'a askeri birlikler sevk edildi.

25.09.2019 00:43
Sınırın sıfır noktasına asker sevkiyatı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye ile sınır ilçesi olan Ceylanpınar'a askeri birlikler sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, içerisinde askeri personel olan 2 otobüs PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen askeri personel, otobüslerle 1'inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı. Personelin Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti.
Sınırın sıfır noktasına asker sevkiyatı

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Genel

Kaynak: İHA

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