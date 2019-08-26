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Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı

Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı Akçakale sınırına tırlarla mühimmat sevkiyatı yapıldıŞANLIURFA - Sınırın sıfır noktasına askeri araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

26.08.2019 03:02
Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı
Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı
Akçakale sınırına tırlarla mühimmat sevkiyatı yapıldı
ŞANLIURFA - Sınırın sıfır noktasına askeri araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar Akçakale ilçesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına ulaştı.
Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri konvoy Akçakale ilçesine gece saat 24.00'da ulaştı. Askeri konvoyun ilçeye gelişi geniş güvenlik önlemleri içerisinde oldu. İlçeye gelen araçlar 3. Hudut Alay Komutanlığına alındı.
Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı

Şanlıurfa, Akçakale, Genel

Kaynak: İHA

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