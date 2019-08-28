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Sınırın sıfır noktasına ikinci devriye için helikopter konuşlandırıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 2. devriye faaliyetleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter İlçe Jandarma Komutanlığına konuşlandı.

28.08.2019 20:21

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter, ikinci devriye faaliyetleri kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Jandarma komutanlığına konuşlandı.

5-7 Ağustos tarihleri arasında Türkiye ile ABD arasında Müşterek Harekat Merkezinin Akçakale olarak belirlenmesinin ardından iki ülkenin askeri heyetlerinin ilçeye geliş ve gidişleri başladı. Hareket Merkezinin Akçakale 3. Alay Komutanlığı olarak belirlenmesiyle birlikte üst düzey askeri yetkililerin toplantıları buradan sevk ve idare edilmeye başlandı.

24 AĞUSTOS'TA DEVRİYE FAALİYETLERİ BAŞLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephan Twitty ve beraberindeki heyet de ilçeye gelerek sınır hattında incelemelerde bulunmuş ardından 24 Ağustos'ta ABD ve Türk helikopterleri ortaklaşa olarak sınırda devriye faaliyetlerine başlamıştı.

Yapılan ilk devriye faaliyetinin ardından 2. devriye uçuşu hazırlığı kapsamında bugün de Kara Kuvvetlerine ait bir helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek buraya konuşlandı.

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Sınırın sıfır noktasına ikinci devriye için helikopter konuşlandırıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Jandarma, Akçakale, Güncel

Kaynak: İHA

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