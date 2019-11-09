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Sınırın sıfır noktasında yazdan kalma günler yaşanıyor

Suriye'nin sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yazdan kalma görüntüler yaşanıyor.

09.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:51Sınırın sıfır noktasında yazdan kalma günler yaşanıyor
'nin sıfır noktasında bulunan 'nın ilçesinde yazdan kalma görüntüler yaşanıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin şirin ilçelerinden olan Ceylanpınar'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Ceylanpınar ilçesinde kış mevsimine sayılı günler kala ilçede gündüz hava sıcaklığının 23 dereceye ulaşması nedeniyle ilçe halkı soluğu parklarda alıyor. Kış ayına sayılı günler kalmasına rağmen hava sıcaklığından istifade ederek parklara akın ettiklerini söyleyen Emre Cengiz, "Bazı bölgelerde kış ayı kendini iyice hissettirmesine rağmen ilçemizde hava sıcaklığının 23 derecelerde olmasından dolayı soluğu parklarda alıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte sohbet ederek güzel havanın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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