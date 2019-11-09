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Sınırın sıfır noktasında yazdan kalma günler yaşanıyor

Sınırın sıfır noktasında yazdan kalma günler yaşanıyorŞANLIURFA - Suriye'nin sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yazdan kalma görüntüler yaşanıyor.

09.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:31
Sınırın sıfır noktasında yazdan kalma günler yaşanıyor
ŞANLIURFA - 'nin sıfır noktasında bulunan 'nın ilçesinde yazdan kalma görüntüler yaşanıyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilçelerinden olan Ceylanpınar'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Ceylanpınar ilçesinde kış mevsimine sayılı günler kala ilçede gündüz hava sıcaklığının 23 dereceye ulaşması nedeniyle ilçe halkı soluğu parklarda alıyor. Kış ayına sayılı günler kalmasına rağmen hava sıcaklığından istifade ederek parklara akın ettiklerini söyleyen Emre Cengiz, "Bazı bölgelerde kış ayı kendini iyice hissettirmesine rağmen ilçemizde hava sıcaklığının 23 derecelerde olmasından dolayı soluğu parklarda alıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte sohbet ederek güzel havanın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.
Sınırın sıfır noktasında yazdan kalma günler yaşanıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Yerel

Kaynak: İHA


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