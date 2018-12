04 Aralık 2018 Salı 10:54



04 Aralık 2018 Salı 10:54

Sınırları aşan evlilik töreni...Görücü usulü tanıştılar, Skype ile nikah kıydılar-İnternetten tanıştılar, internet üzerinden evlendilerYüz yüze görüşmediği kızla internet üzerinden evlendiESKİŞEHİR - Türkiye 'de üniversite eğitimine devam eden Bangladeşli öğrenci Moshiur Rahman, ailesinin kendi ülkesinde görücü usulü ile bulduğu Maria Tasnin ile internet üzerinden gerçekleşen nikahla evlendi. Tasnin ile yüz yüze hiç görüşmeyen Rahman, eşini ilk kez 2 ay sonra Türkiye'ye geldiğinde görebilecek. Moshiur Rahman'ın ailesi tarafından görücü usulü ile bulunan ve beğenilen Maria Tasnin, internet üzerinden Rahman ile de tanışarak görüşmeler yapmaya başladı. Birbirlerini beğenen ve evlilik kararı alan çift, nikah ile ilgili planlamalar yaptı. Ülkesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan Maria Tasnin, sınav dönemine kısa bir süre kalması nedeniyle Türkiye'ye 2 ay sonra gelme kararı aldı. Nikahı bir an önce kıymak isteyen Rahman-Tasnin ikilisi, bunun üzerine Skype üzerinden evlenmeye karar verdi. Önceki gün bir dernek binasında yapılan bu teknolojik nikah, renkli görüntülere sahne oldu. İki ülke arasında okunan dualar ve yapılan konuşmalar sonrası nikahları kıyılan çifte, Türkiye'deki ve Bangladeş'deki yakınları kamera önünde alkışlarla destek vererek gelin ve damadı tebrik etti."Ailem önceden beni evlendirmeye karar vermişti"Ailesinin, kendisi adına uzun bir süredir Bangladeş'te gelin aradığını dile getiren damat Moshiur Rahman, "Geçen yaz memlekete gitmiştim. Uzun bir süre sonra, 4 sene sonra. Ailem de daha önceden beni evlendirmeye karar vermişti. Kız bakıyorduk, daha doğrusu görücü usulü ile kız bakmaya devam ediyorduk ama kararımızı verememiştik. Tatilim bitti ve gelmek zorunda kaldım, okulum başladı. Daha sonra ailem aynı şekilde bakmaya devam etti. Benim memleketteyken birlikte çalıştığım bir belediye başkanı vardı. Onun yanında çalışmıştım, manevi ağabeyim oluyor. Ondan bir teklif geldi, kız kendisinin yeğeni oluyor. Benim geçmiş bilgilerimi istediler, beğendiler. Bir de benim tam istediğim bir aileydi. Ailede tek kız, bir de tek oğlan var, oda küçük. Tek damat olmak başka bir şey" şeklinde konuştu."Çok güzel anlaştık"Maria Tasnin ile birlikte evliliğe kadar uzanan süreci de anlatan Rahman, "Benim çocukluktan beri istediğim, hayal ettiğim bir mesele diyebilirim. Bu şekilde beğendim, annemi ve babamı gönderdim görmeye ve gördüler. Gittiler, beğendiler. Sonra nişanımızı taktık. Yani takmadan önce ailem bana 'Şimdi biz beğendik sen de gör' dedi. Gör derken de fotoğraf olarak görüntülü arama olarak onunla konuş dediler. 'Bu şekilde devam edersen, sen tamam edersen bizim için bir sorun yok' dediler. 'Tamam' dedim. Ondan sonra ben kızla konuşmaya başladım. Onun da kendi istekleri var. Her şeyi anlattı. Çok güzel anlaştık çok şükür. Sonra evlenmeye karar verdik" ifadelerini kullandı."Bu Türk toprağında eşimle ilk buluşmamız olacak"Eşinin şuan Türkiye'ye gelme imkanı olmadığını aktaran Rahman, "Onun sınavları var. Sınavları bittikten sonra inşallah onu buraya getirmeyi düşünüyorum. Bu Türk toprağında eşimle ilk buluşmamız olacak. Neden internet üzerinden evlendik? Yazın memlekete gittim. Şimdi eve gidip, orada evlenip yine birkaç ay sonra buraya getirmek maddi olarak zor bir durum. Neredeyse sadece uçak bileti 5 bin lira. Yani ben gitsem, ortaya çok masraf çıkar. 2'nci olarak da bizim oralarda, memleketimde böyle evlilikler yaygındır. Çok diyemem ama yaygındır. Dinimizce de uygundur. Sistem aşamaları var. Bunu yerine getirdiğin sürece bunlar uygundur. O nedenle biz öyle düşündük. 'Neden olmasın?' dedim. Zaten ailem baktı. Bende kendisiyle anlaştım gereken her konuda. O yüzden internet üzerinden evlenmeye karar verdim" dedi."İlk defa böyle bir olaya tanıklık ettik"Nikahın gerçekleştiği Yunus Emre Uluslararası Derneğinin Başkanı Nihat Demir ise böyle bir olaya ilk kez tanıklık ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu ilk defa oldu. Muhtemelen Türkiye'de ilk defa oluyordur böyle bir online nikah. İnternet üzerinden kıtaları buluşturup derneğimiz çatısı altında bugün Bangladeşli Moshiur kardeşimizin nikahını kıydık. Hepimiz bu tarihi ana tanıklık ettik. Böyle güzel bir olaya ev sahipliği yapmakta ayrıca bizi mutlu etti. Kardeşimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Mektupla nikah kıyıldığını biz fıkıh kitaplarında okumuştuk. Bunun daha modern hali şuanda online olarak internet üzerinden gerçekleşmiş oldu ama biz ilk defa böyle bir olaya tanıklık ettik."