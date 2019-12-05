Sınırları zorlayan tasarımlarla 'geri dönüşüme' dikkat çektiler

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programında eğitim gören öğrencilerin hazırladığı 24 fantastik saç ve makyaj, hazırlanan şovla sahnelendi. Plastik atıklar ve geri dönüşüme dikkat çeken tasarımlar ise konuklardan tam not aldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programında eğitim gören 2'nci sınıf öğrencilerinin hayal güçlerini kullanarak hazırladıkları "Fantastik Saç ve Makyaj Show" defilesi 24 farklı saç ve makyaj tasarımını bir araya getirdi. İstanbul Aydın Üniversitesi Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Programı Başkanı Leyla Cesaret'in önderliğinde bir yıl önce çalışmalara başlaya öğrenciler, renkli görüntülere sahne oldu. Kuaförüm Sensin programında jüri koltuğunda oturan Kuaför Adnan Serter de defileyi izleyenler arasında yer aldı. Defile öncesi bir konuşma yapan Serter, mesleğine olan bağlılığını öğrencilerle paylaştı.

"OLAĞANIN DIŞINDA TASARIMLAR SUNDUK"

Defile öncesi yaklaşık bir yıl süren çalışmalarından bahseden Leyla Cesaret, öğrencilerin defile için büyük emekler harcadığına dikkat çekti. Cesaret, "24 farklı modelimiz var. Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü ikinci sınıf öğrencilerimizle fantastik şov adı altında bir defile hazırladık. Farklı bakış açısını ve olağan dışında normal hayatta kullanılamayacak tasarımlar yapmalarını istedik. Farklı bakmak ve görmekle birlikte öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak adına yapılan bir etkinlikti. Biz bunu ders bazında mesleki uygulama dersinde yapıyoruz. Teknoloji ve sosyal medyayla birlikte öğrencilerimizden yeni tasarımlar yapmalarını istedim. Buradaki amacımız farklı gözle görebilmekti" dedi.

DİKKAT ÇEKEN TASARIMLARA TAM NOT

Renkli kostümüyle dikkat çeken Tuğba Çolakoğlu, canlılar, doğa ve geri dönüşümü anlattığını belirtti. Üç ayda hazırlandığını anlatan Çolakoğlu, "Yeşilin ve doğal güzelliklerin günden güne azaldığı, hayvanların yaşam alanlarının daraldığı bir dünyada yaşıyoruz. Biz de bu tahribata dikkat çekmek amacıyla bir tema oluşturduk ve doğa konusunda farkındalığı artırmak istedik. Gazete kağıtlarından, bitkilerden yararlandık ve canlıların temsilen de bir kelebek kullandık. Amacımız çevresel atıklara dikkat çekmekti" diye konuştu.

Plastik atıkların çevreyi kirletmesinden esinlendiğini belirten Cansu Bolat ise vücuduna plastikle sahneye çıktı. Bolat, " Kıyafetimi tamamen plastik borulardan elde ettim. Taşıması zor olsa da değişik bir görüntü ortaya çıktı. Geri dönüşümden esinlendim. Plastik atıkların geri dönüştürülememesine dikkat çektim. Kostümü 3 kişi 3 günde tamamladık" ifadelerini kullandı.

Pipetlerden bir kostüm hazırladığını ifade eden Sevgi Koca ise "Geri dönüşümle ilgili bir mesaj vermek istedim. Kıyafetimin ana unsurunu pipetler oluşturuyor. Bir yıl önce arkadaşlarımın desteğiyle kullandığım her pipeti biriktirdim. Plastik atıkların doğada geri dönüşümü çok uzun bir zaman aldığı için dünyamızı tamamen kirletiyor ve çöplüğe çevirdiğini düşünüyorum. Bu nedenle insanlara bir mesaj vermek istedim. Saç ve kostümü hazırlamam 2-3 haftamı aldı. Umarım bu kostüm herkese örnek olur" dedi.

Öğrencilerin birbirinden ilginç tasarımları salonu dolduran kalabalıktan büyük alkış aldı.