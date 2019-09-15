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"Sınırlarımız içi ve dışında terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye-Türkiye sınırında Çobanbey beldesindeki hastane yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Terörün milleti yoktur, hedefi tüm insanlıktır.

15.09.2019 23:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye-Türkiye sınırında Çobanbey beldesindeki hastane yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Terörün milleti yoktur, hedefi tüm insanlıktır. Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Oktay, Twitter hesabından, Çobanbey beldesine düzenlenen bombalı terör saldırısıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Paylaşımında saldırıyı lanetleyen Oktay, "Terörün milleti yoktur, hedefi tüm insanlıktır. Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

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