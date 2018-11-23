Sınırların Dostlukla Kaldırılabileceğini Çok İyi Biliyoruz"

23 Kasım 2018 Cuma 14:11



23 Kasım 2018 Cuma 14:11

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, "Edirne'de yaşayan insanlar olarak her zaman dostlarımızla çok iyi ilişkiler içinde olmayı arzu ediyoruz çünkü sınırların dostlukla kaldırılabileceğini çok iyi biliyoruz." dedi.Trakya Üniversitesi (TÜ) Vakfı öncülüğünde Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Geliştirme ve Çevre Koruma Konferansı düzenlendi.Kentteki bir otelde gerçekleşen konferansta, sürdürülebilir turizm ve çevrenin korunması konuları akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından ele alındı.Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Edirne'nin turizm alanında gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.Edirne'nin komşu ülkelerle iyi ilişkiler yürüttüğünü ifade eden Tanrıkulu, şöyle devam etti:"Edirne'de yaşayan insanlar olarak her zaman dostlarımızla çok iyi ilişkiler içinde olmayı arzu ediyoruz çünkü sınırların dostlukla kaldırılabileceğini çok iyi biliyoruz. İnsan bilmediğinden, tanımadığından korkar ve çekinir. Bildiğimiz, tanıdığımız dostlarla tüm işleri çok kolay şekilde yaparız ve tüm zorlukları çok kolay yeneriz. Bundan 15 yıl önce Edirne'deki sivil toplum örgütleri ve kurumlarla birlikte bir karar aldık. Edirne, tarih, turizm, kültür ve eğitim kenti olacak. Başta Trakya Üniversitesi olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte bunun bilimsel alt yapısını oluşturduk. O yüzden Edirne, Trakya ve sınır ötesi işbirliği yaptığımız ülkeler ve şehirler turizm alanında hep daha iyi yerlere gelecek. İnsanlığın en büyük kazanımı barıştır. Barışta dostlarımızla birlikte sağlanabilir."TÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Gönenç Güler ise konferansta turizm ve çevre konularının bilimsel olarak konuşulduğunu belirterek, "Bu konferans daha önce yaptığımız çalışmaların bir değerlendirmesi gibi oldu. Çok faydalı sonuçlar elde edeceğiz. Farklı üniversitelerden ve ülkelerden akademisyenler ve sektör temsilcilerimizin katılımıyla güzel bir çalışma gerçekleşiyor." dedi.