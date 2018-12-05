Sınırların Ötesine Geç" Kısa Film Yarışması Başladı

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:53



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:53

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, ön yargıları mercek altına almayı amaçlayan "Sınırların Ötesine Geç" kısa film yarışması düzenledi.Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Türkiyeli ve Suriyeli gençlerle ortak yaşamın önündeki en büyük engel olan önyargılarımızla yüzleşmek ve hesaplaşmak için birlikte çalışmak" amacıyla düzenlenen, Türk ve Suriyelilerin katılımına açık olan yarışma kapsamında kısa film çekme teknikleriyle ilgili eğitim de verilecek. Kurgulama, kısa film çekme, ses ve ışık ayarlama ve senaryo yazma becerilerini geliştirecek eğitim, sekiz bölümden oluşacak.Proje, sosyal ve kültürel entegrasyona katkı sağlamanın yanı sıra gençlerin ön yargılara teslim olmadan öteki ile ilişki kurabilme becerilerini geliştirmek, empati yeteneğini artırmak, sağduyulu faaliyetlerle ortak çalışma kültürümüze katkı sağlamak ve olası çatışma alanlarını azaltarak uzlaşı alanlarının artmasına zemin hazırlamayı hedefliyor.Yarışmanın birincisi 10 bin, ikincisi 6 bin, üçüncüsü ise 4 bin liralık para ödülüyle ödüllendirilecek. Yarışma 19-30 yaş arasındaki tüm sinemaseverlerin katılımına açık olacak.Başvuru formu ile ayrıntılı katılım şartlarına "www.hazardernegi.org" adresinden ulaşılabilecek.Yarışmaya 22 Şubat 2019'a kadar başvuru yapılabilecek.