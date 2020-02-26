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Sınırlı sayıda MINI One D Countryman kampanya fırsatıyla satışta

Borusan Otomotiv Premium, 2020 model MINI One D Countryman otomobiller için hazırladığı kampanyayı duyurdu.

26.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:41Sınırlı sayıda MINI One D Countryman kampanya fırsatıyla satışta
Borusan Otomotiv Premium, 2020 model MINI One D Countryman otomobiller için hazırladığı kampanyayı duyurdu.



Kampanya kapsamında 15.000 km/yıl sınırı ile aylık 5 bin 500 TL+KDV'den başlayan fiyatlarla uzun dönem kiralama fırsatı sunuyor.

Sınırlı sayıdaki MINI One D Countryman'i uzun dönem kiralayan MINI tutkunları dilerlerse 12 aylık kiralamalarının 6. ayında veya 24 aylık kiralamalarının 18. ayında erken çıkış hakkından yararlanabilecekler.

Daha detaylı bilgi için, 0850 252 44 44 numaralı telefon ve www.premiumkiralama.com/uzun-donem-kiralik-mini-one-d-countryman adresi üzerinden Borusan Otomotiv Premium'a ulaşılabiliyor.


Borusan Otomotiv, Mını, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Otomobil

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