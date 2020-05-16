SİNOP 13 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıları gerçekleştiren kişi öz babası çıktı

13 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıları gerçekleştiren kişi öz babası çıktıSİNOP'un Durağan ilçesinde, 2 yıl arayla hamile kalan 13 yaşındaki kız çocuğu Ö.N.T.'ye, cinsel saldırıları gerçekleştiren baba Ömer T. (50), çıktı.

16.05.2020 21:43 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:44
13 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıları gerçekleştiren kişi öz babası çıktı
SİNOP'un Durağan ilçesinde, 2 yıl arayla hamile kalan 13 yaşındaki kız çocuğu Ö.N.T.'ye, cinsel saldırıları gerçekleştiren baba Ömer T. (50), çıktı. Gözaltına alınan baba, tutuklandı.
Durağan ilçesinde yaşayan Ö.N.T., henüz 11 yaşındayken hamile kalıp, kız çocuğu dünyaya getirdi. Başlatılan soruşturmada küçük kızın ifadeleri doğrultusunda duyma engelli E.T. (55) gözaltına alındı. Şüpheli tutuklanırken, bebek ve E.T.'den alınan DNA örnekleri incelemeye alındı. 3 ayın sonunda ise DNA örneklerinin uyuşmadığı, bebeğin babasının E.T. olamayacağı ortaya çıktı. Şüpheli, tahliye edildi.
Bebeği Samsun Yetiştirme Yurdu'nda koruma altına alınan Ö.N.T.'nin geçtiğimiz aylarda yeniden hamile olduğu ortaya çıktı. Şu an 13 yaşında olan çocuk, kendisine cinsel saldırıda bulunan kişiyi tanımadığını söyledi. Çelişkili ifadeler veren Ö.N.T., ailesinden alınarak Samsun Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirildi.
Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, şu an 2 yaşında olan ilk bebek ile hamile Ö.N.T.'nin karnındaki bebekten ve öz baba Ömer T.'den DNA örneği aldı. Yapılan DNA incelemesi sonucunda da 2 bebeğin babasının da kız çocuğunun öz babası Ömer T. olduğu ortaya çıktı.
Kızına cinsel saldırıları gerçekleştiren baba Ömer T., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanan Ömer T., cezaevine koyuldu. SİNOP 13 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıları gerçekleştiren kişi öz babası çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Durağan, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye’deki Karantina Adası’nın restorasyonu için ihale açıldı Haber
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji’den yeni uyarı geldi Haber
6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
ABD’li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Diyarbakır’da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı Haber
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti Haber
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in transferinden gelecek parayı bekliyor Haber
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Haberler››Güncel››SİNOP 13 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıları gerçekleştiren kişi öz babası çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:15: ABD'den getirilen 145 kişi, Burdur'da karantinaya alındı - Haber 22:14: Almanya'da Kovid-19 tedbirlerini binlerce kişi protesto etti - Haber 22:13: 19 Mayıs coşkusuna balkondan ortak oldular - Haber 22:09: ABD'den getirilen 145 kişi, Burdur'da karantinaya alındı - Haber 22:08: Nepal'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm görüldü - Haber 21:43: 6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi - Haber 21:24: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı - Haber 15:27: ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu - Ekonomi 13:54: Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti - Haberler