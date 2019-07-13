13.07.2019 13:33
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SİNOP 30 metreden kayalıklara düşerek, ağır yaralandı

30 metreden kayalıklara düşerek, ağır yaralandıSİNOP'ta gezi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden kayalıklara düşen Zeki Altun (60) ağır yaralandı.

30 metreden kayalıklara düşerek, ağır yaralandı
SİNOP'ta gezi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden kayalıklara düşen Zeki Altun (60) ağır yaralandı. Yaralı, ekiplerin bir saatlik çalışması ile düştüğü yerden çıkarılarak tedavi altına alındı.
Sinop'un Akliman mevkiinde saabh saatlerinde gezintiye çıkan Zeki Altun, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden kayalıklara düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Zeki Altun, ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından düştüğü yerden çıkarıldı.Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Zeki Altun, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. SİNOP 30 metreden kayalıklara düşerek, ağır yaralandı
Kaynak: DHA
Zeki Altun, Sinop, Güncel

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