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SİNOP 88 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

88 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildiSİNOP'ta koronavirüsü yenen 88 yaşındaki ismi açıklanmayan erkek hasta alkışlarla taburcu edildi.

16.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:46
88 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
SİNOP'ta koronavirüsü yenen 88 yaşındaki ismi açıklanmayan erkek hasta alkışlarla taburcu edildi.
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvuran erkek hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan hasta, 1 ay sonra koronavirüsü yendi. Hasta, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. SİNOP 88 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Sinop, Güncel
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