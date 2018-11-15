Sinop'a Çöp Ayrıştırma Tesisi

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş
, Sinop'un Durağan
, Saraydüzü
ve Boyabat
ilçelerinin ortak kullanacağı çöp ayrıştırma tesisinin ihale aşamasına geldiğini söyledi.
Milletvekili Maviş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3 ilçe belediye başkanı ile Ankara
'da temaslarda bulunduklarını söyledi.
Kurulacak tesisin belediyelerin bir numaralı sorunu olan çöpü ekonomik değere dönüştüreceğine dikkat çeken Maviş, "Vahşi depolama gibi sağlık ve çevre kirliliği açısından büyük sorunlar meydana getiren çöp toplama depolama tekniğinin artık sona erdi. Çöp ayrıştırma merkezi dünya ülkeleri tarafında kullanılan bir sistem. Türkiye
'de birçok belediye halen daha vahşi çöp depolama alanı kullanıyor." diye konuştu.
Bu kapsamda 3 ilçenin vahşi depolama alanından kurtulması için proje hazırlandığını dile getiren Maviş, "Tesisin yapılmasıyla birlikte Durağan, Saraydüzü ve Boyabat ilçeleri çöp ayrıştırma tesisi kullanan sayılı belediyeler arasında yer alacak. Ayrıca, çöp ayrıştırma tesisi belediyelere ekonomik değer de kazandıracak." ifadelerini kullandı.
Saraydüzü,Durağan,Milletvekili,Sinop
15 Kasım 2018 Perşembe 20:29