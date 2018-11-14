Sinop'a Mevsimin İlk Karı Düştü...kartpostallık Kar Manzaraları Havadan Böyle Görüntülendi

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:02



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:02

Sinop'a mevsimin ilk karı düştü...Kartpostallık kar manzaraları havadan böyle görüntülendiSİNOP - Sinop'a mevsimin ilk karı düştü. Sinop'ta hava sıcaklığının hissedilebilir şekilde düşmesi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Rakımı 1365 metre olan Dıranaz Dağı'na yağan kar ile birlikte Sinoplular soluğu burada aldı. Yağan karla Dıranaz Dağı beyaza büründü ve ortaya doyumsuz manzaralar çıktı. Ayancık, Erfelek, Durağan, Sürüydüzü, Gerze ve Boyabat'ın yüksek kesimlerinde de eşsiz kar manzaraları oluştu.