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Sinop Amatör Ligi

Sinop Amatör Ligi temsilcilerinden Türkeli Belediye Esnafspor, Durağanspor maçına hazırlıklarını sürdürüyor.

23.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:40Sinop Amatör Ligi
Amatör Ligi temsilcilerinden Belediye Esnafspor, Durağanspor maçına hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp, karşılaşma öncesi 3 oyuncuyu transfer etti.

Geçen haftayı BAY geçmesine rağmen liderliği bırakmayan Türkeli Belediye Esnafspor, Durağanspor karşılaşması öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp, Gürkan, Ramazan ve Tayfun'u kadrosuna kattı.

Türkeli Belediye Esnafspor Asbaşkanı Atakan Arslan, "Kaliteli bir kadromuz vardı, buna daha kaliteli oyuncularla takviye yaptık. Gürkan, Ramazan ve Tayfun'u kadromuza kattık. İlk hedefimiz şampiyonluk, daha sonra Bölgesel Amatör Lig. Bir maç eksiğimiz var, haftayı BAY geçmiştik. İnşallah önümüzdeki maçta da üç puan alarak liderliğimize devam etmek istiyoruz. Tüm Türkelili sporsever halkımızı pazar günkü Durağanspor ile oynayacağımız maça davet ediyoruz" dedi. - SİNOP

Türkeli, Sinop, Spor

Kaynak: İHA

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