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SİNOP Aracını sürdüğü denizde intihara kalkıştı, yüzerek kurtuldu

Aracını sürdüğü denizde intihara kalkıştı, yüzerek kurtulduSİNOP'ta otomobilini denize sürerek intihara kalkıştığı öne sürülen sürücü Ş.K. (52), yüzerek geldiği kıyıdan polis ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

06.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:48
Aracını sürdüğü denizde intihara kalkıştı, yüzerek kurtuldu
SİNOP'ta otomobilini denize sürerek intihara kalkıştığı öne sürülen sürücü Ş.K. (52), yüzerek geldiği kıyıdan polis ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yüzerek kıyıya ulaşan ve "Bırakın öleyim' diyen sürücü, hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün kent merkezindeki merkezi İskele Meydanı'nda meydana geldi. 57 AT 750 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.K., iddiaya göre aracını hızla denize sürerek intihara kalkıştı. Aracın denizde görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Suya gömülen otomobilden çıkan ve kendi imkanıyla yüzerek kıyıya yanaşan sürücü, ekipler ile çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ş.K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Denizde yer alan otomobil ise vinç yardımıyla kıyıya çıkartıldı.
OLAY ANI VE SONRASI KAMERADA
Öte yandan aracın denize düşme anı, çevredeki güvenlik kamerasına, sürücünün kurtarılma anı ise çevredeki bir vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; otomobilin hızla denize doğru yönelip suya gömüldüğü görülürken, yüzerek geldiği kıyıdan kurtarılan sürücüsünün de kendisine el uzatanlara 'Bırakın öleyim' dediği duyuluyor. SİNOP Aracını sürdüğü denizde intihara kalkıştı, yüzerek kurtuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel

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SİNOP Aracını sürdüğü denizde intihara kalkıştı, yüzerek kurtuldu
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