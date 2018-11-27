Sinop Atık Varillerle Saksı, Soba, Çöp Konteynerı Yapıyor

27 Kasım 2018 Salı 10:55



27 Kasım 2018 Salı 10:55

Sinop?'un Gerze ilçesinde toplanan atık varilleri el işçiliği ile işleyen belediye görevlisi demirci ustası Yaşar Yılmaz (48), varilleri saksı, soba ve çöp konteynırına dönüştürüyor. Gerze Belediyesi'nde çalışan demirci ustası Yaşar Yılmaz, toplanan atık varilleri ilginç şekillerde yeniden kullanıma sunuyor. Yılmaz, ortadan kesip temizlediği varilleri el işçiliği ile saksı, soba ve çöp konteynırına dönüştürüyor. Varillerin üzerine çeşitli şekiler çizen Yılmaz'ın geri dönüştürdüğü variller belediye tarafından cadde ve sokaklara yerleştiriliyor. Varillerden yapılan saksılar konulduğu cadde ve sokaklarda ilgi çekiyor.Demirci ustası Yaşar Yılmaz, atık varilleri değerlendirdiklerini belirterek Kullanılmayan varilleri kesiyoruz. İşleme tabi tutarak onları değerlendiriyoruz. Saksı, soba, kül bidonu, küllük yapıyoruz. Bunları şehrin çeşitli yerlerine yerleştiriyoruz. Güzel de bir görünüm oluyor. Çöp konteynırlarının yaklaşık maliyeti 850 lira. Ama bizim atık varillerden yaptığımız çöp konteyneri sadece 150 liraya mal oluyor dedi.