Sinop Bakan Ersoy Turizm Hedeflerini Büyüttük

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, geldiği Sinop
'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, Biz turizm hedeflerini büyüttük. Bu hedefler doğrultusunda Sinop'a da çok iş düşecek. Buraya gelen turist
sayısının ciddi şekilde artması için gereken planlama ve programı yapmak için buradayız dedi. Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy
, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Sinop'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Sinop Tarihi Cezaevinde de incelemelerde bulunnan Bakan Ersoy, ilgililerden cezaevi hakkında bilgiler de aldı. Bölgede turist sayısının artması konuusnda ciddi planlamalarının olduğunu aktaran Bakan Ersoy, şunları söylediSinop hem doğası, hem kültürel ve tarihi zenginlikleri açısından da çok önemli bir turizm bölgesi. O açıdan bakıldığında potansiyelini değerlendirememişiz. Şimdi biliyorsunuz biz turizm hedeflerini büyüttük. Bu hedefler doğrultusunda Sinop'a da çok iş düşecek. Buraya gelen turist sayısının ciddi şekilde artması için gereken planlama ve programı yapmak için buradayız. Sürekli incelemelerde bulunuyoruz. cezaevinin çalışması zaten bitmek üzere. Mart sonunda yetiştirebilirsek ihalesi var. Bu Avrupa
birliği fonundan da kaynağı var. Kaynak sıkıntısı yok zaten. Onu da Mart sonu içinde ihalesini tamamlayıp Avrupa Birliğine sunulan projeye uygun bir şekilde restorasyonuna başlatacağız
Sinop
Kaynak: DHA