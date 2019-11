Sinop bakan kurum dipsiz göl'le ilgili 4 maddelik eylem planı belirledik

Bakan Kurum: Dipsiz Göl'le ilgili 4 maddelik eylem planı belirledikÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane 'nin merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olan Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'le ilgili 4 maddelik eylem planı belirlediklerini açıkladı. Sinop 'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğal güzelliği ile bilinen Dipsiz Göl'de istemedikleri bir süreç yaşandığını belirten Bakan Kurum, 'Bununla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları çerçevesinde Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik eylem planı belirledik. Bakanlığımız bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlüğümüz ile o gölü yerinde takip ediyorlar. Gölümüzü eski haline getirecek ve gölümüz kıyısındaki mikroorganizmaları yeniden canlandıracak ve aynı su seviyesini koruyacak şekilde su takviyesini de buraya yapıyoruz. Bundan sonra izinsiz kazıların yapılmaması amacıyla da Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) yönetmenliğinde de değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'mizin neresinde olursa olsun yapılacak kazılara ilişkin bakanlığımızdan ÇED raporu alma zorunluluğu getirdik. Yeni düzenleme ile birlikte de doğal güzelliklerimizi koruma altına alacak ve bilinçsiz define aramalarının da önüne geçmiş olacağız" dedi.4 MADDELİK EYLEM PLANINDA NE VAR?Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı 4 maddelik 'Dipsiz Göl Eylem Planı' alanın hassas korunması ile uzmanların gölün oluşumunu tamamlayıncaya kadar takibine içeren süreçlerden oluşuyor. Eylem Planı 1'inci maddesi gölün 'doğal sit' alanı ilan edilerek koruma altına alınmasını kapsıyor. Bununla ilgili Trabzon Doğal Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanlığı'nda çalışma yürütülecek. Planın 2'nci maddesi ise gölle ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini kapsıyor. ÇED süreci ile gölün gelecekte çevresel faktörlerden korunma esasları belirlenecek. Eylem Planının 3'üncü maddesi ise Bilimsel Kurul İzlemesi başlığı altında bölgedeki üniversitelerden çeşitli branşlarda akademisyenlerin gölle ilgili izleme, takip ve raporlar hazırlamasını kapsıyor. Eylem Planının son maddesi ise göl alanına suyun intikali ve takibi başlığı altında göle verilmeye başlanan suyun takibinin yapılması amaçlanıyor. Planla birlikte gölün eski haline kavuşması hedefleniyor.BAKAN KURUM: KADIRALAK YAYLASI HİÇBİR ZAMAN İMARA AÇILMAYACAKÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sinop'taki incelemeleri sırasında Trabzon'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan ve Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği korunan 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği Kadıralak Yaylası'nın '3'üncü derece doğal sit alanı' olan statüsünün 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım' alanı olarak değiştirilmesinin iptali istemiyle açılan dava süreci ve yaylanın imara açılacağı yönündeki tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin bütün doğal güzelliklerini koruma üzerine bir hedef koyduklarını anlatan Bakan Kurum, "Hatta yüzde 9 olan korunan alanlarımızın miktarını 2023 yılına kadar yüzde 17'ye çıkaracak bu noktada yapılabilecek millet bahçeleri, doğal sit allananlarının sayısını arttırılması, özel çevre koruma alanlarının sayısının da artırılması gibi birçok adımı da kararlı bir şekilde atmaya gayret gösteriyoruz. Kadıralak Yaylasında, Trabzon'umuzun Tonya ilçesinde bulunan bu yaylamızda da bakışımız amacımız bunun dışında değildir. Bu çerçevede 3'üncü dereceden doğal sit alanında bulunan bu yaylamız eski sit alanı 2 milyon metrekare iken almış olduğumuz karar ile sit alanı miktarını 4 kat artırarak yaklaşık 7.6 milyon metrekareye çıkardık. Yaylamız hiçbir zaman altını çizerek söylüyorum ki imara açılmayacaktır. Koruma alanını 4 kat arttırarak daha da büyüttük. Burada yapılacak her türlü adımda bakanlığımız uhdesinde Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz onayı ile yapılacaktır. Kadıralak Yaylamız hiçbir zaman imara açılmayacaktır" dedi.KADIRALAK YAYLASI'NIN STATÜSÜTrabzon'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan ve Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği korunan, ince ve uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği, Karadeniz'in gözde yerleri arasındaki Kadıralak Yaylası'nın '3'üncü derece doğal sit alanı' olan statüsünün 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım' alanı olarak değiştirilmesi, yargıya taşındı. Yeni statünün, yaylanın doğal yapısını bozacağını öne süren bölge halkı ve çevreciler, Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26 Mayıs 2017 tarihli ve 785 sayılı kararının iptali istemiyle Trabzon İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Davayı 27 Mart 2018'de reddeden yerel mahkemenin kararı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdare Dava Dairesi tarafından bozuldu. İstinaf Mahkemesi'nce çevre, ziraat ve orman mühendisleri ile peyzaj mimarı, zoolog, biyolog ve botanik uzmanlarından oluşan heyetle bilirkişi keşfi yaptı. Yaylanın koruma statüsünün değiştirilmesi kararının Uluslararası Bern Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve Türkiye'nin tazminat ödemekle karşı karşıya kalacağını savunan hukukçular ile yöre halkı da, karardan vazgeçilmesini istedi.