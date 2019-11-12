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Sinop bakan selçuk, sinop'ta fidan dikti

Bakan Selçuk, Sinop'ta fidan diktiAİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen 'Geleceğe Nefes' programı kapsamında Sinop'ta fidan dikim törenine katıldı.

12.11.2019 00:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 00:50
Bakan Selçuk, 'ta fidan dikti
AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen 'Geleceğe Nefes' programı kapsamında Sinop'ta fidan dikim törenine katıldı.
Sinop Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde düzenlenen törene katılan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yöresel halk oyunları ekibinin gösterisi ile karşılandı. Törende konuşan Bakan Selçuk, doğaya, ağaca ve yeşile büyük önem veren aziz milletin kampanyayı kucakladığını belirterek "Genci yaşlısı kadını erkeğiyle geleceğimize sahip çıktık. Bizler sadece fidan dikmiyoruz, hep beraber köklü mazide olan bir geleceği canlandırıyoruz. Sadece bugün değil, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bundan sonra her yıl 11 Kasım gününü Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlayacağız. Doğaya armağan ettiğimiz tüm fidanlarımızı başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya hayırlı olmasını, nefes olmasını diliyoruz. Sinoplu vatandaşlarımıza da hedeflenenin çok üzerinde fidan sayısına ulaştıkları için de yürekten tebrik ediyorum? dedi.
Bakan Selçuk, telekonferans aracılığıyla Ankara'daki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a canlı yayında Sinop'taki durumu aktardı. Selçuk, Türkiye'nin en kuzey noktasında 42 ayrı yerde toplam 67 bin 250 fidan fidan dikimi yaparak kampanyaya destek olduklarını belirtti.
Bakan Selçuk, bağlantının ardından çocuklar ve beraberindeki heyetle birlikte alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.
Sinop bakan selçuk, sinop'ta fidan dikti

Ziya Selçuk, Sinop, Güncel

Kaynak: DHA


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