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Sinop baskınında şehit olan 2 bin 800 kahraman anıldı

Sinop'ta 166 yıl önce Rus baskını sonucu şehit edilen 2 bin 800 Osmanlı askerini anma töreni düzenlendi.

30.11.2019 12:29 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:34Sinop baskınında şehit olan 2 bin 800 kahraman anıldı
'ta 166 yıl önce Rus baskını sonucu şehit edilen 2 bin 800 Osmanlı askerini anma töreni düzenlendi.

Sinop'ta 2 bin 800 askerimizin şehit edilmesiyle sonuçlanan Rus baskınının 166. yılında aziz şehitler yad ediliyor. Tören, Sinop Arkeoloji Müzesi bahçesindeki deniz şehitliği alanında düzenlendi. Törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Cevdet Alper Batu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, CHP Sinop Milletvekili ve Divan Katip Üyesi Barış Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ve Murat Girgin, İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, kamu kurum müdürleri ve siyasi parti yöneticileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından valilik, belediye ve şehit ve gazi aileleri yardımlaşma derneğinin çelenk sunma töreni gerçekleşti.

"Binlerce kişi savaş kuralları dışında zalimce katledilmiş"

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma, Sahil Güvenlik Teğmen Utku Cihan Eğilmez tarafından yapıldı. Teğmen Eğilmez, yaptığı konuşmada, "Tarih sadece zafer ve başarılardan ibaret değildir. Tarihimizde ders çıkarılması gereken 1571'de İnebahtı, 1770'de Çeşme, 1827'de Navalin'de donanmalarımızın yakılması gibi yenilgiler de vardır. Yine Osmanlı Devleti, 1853 yılında soğuk bir kış gününde Sinop'ta aynı acıyı yaşamak durumunda kalmıştı. Bizler bugün burada Sinop'ta Sinop baskınını hatırlamak, şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anmak amacıyla toplandık. 166 yıl önce bugün, 30 Kasım 1853'te Rus donanmasının gerçekleştirdiği Sinop Baskını, dünya deniz savaşları tarihinde yelkenli ahşap gemilerin rol aldığı son çarpışma ve gülle yerine patlayıcı mermilerin kullanıldığı ilk çarpışma olarak tarihte yerini almıştır. 10 binin üzerinde mürettebatının bulunduğu Rus filosunun gerçekleştirdiği baskın sonucunda Sinop adeta cehenneme dönmüştür. 7 yelkenli fırkateyn, 3 yelkenli korvet ve 2 buharlı vapurdan oluşan Osmanlı filosunun tümü imha olmuştur. Filo komutanı Koramiral Osman Paşa esir düşmüş, yardımcısı Tümamiral Hüseyin Paşa ise şehit edilmiştir. Binlerce kişi savaş kuralları dışında zalimce katledilmiş, yakılarak şehit edilen ve düşmana zarar veremeyecek durumda olan savunmasız askerimiz ile birlikte toplamda 2800 kahraman askerimiz şehit edilmiştir. Kırım Savaşı'nın hemen öncesinde gerçekleşen Sinop baskını, sadece Osmanlı donanmasının değil aynı zamanda Osmanlı yönetiminin de zayıf bir durumda olduğunu gösteren acı bir olaydır. Sinop'ta bu baskının acı anısını yaşatan bir şehitlik, bir de şehitlerin üzerinden çıkan paralarla yaptırılan Şehitler Çeşmesi inşa edilmiştir" dedi. - SİNOP

Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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