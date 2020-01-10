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Sinop Belediye Başkanı Ayhan, basın mensuplarıyla buluştu

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:20Sinop Belediye Başkanı Ayhan, basın mensuplarıyla buluştu
Belediye Başkanı Barış Ayhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Ayhan, gazetecilerin zor şartlar altında kamu görevi yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de özellikle yerel basının önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu anlatan Ayhan, 10 bin gazetecinin işsiz olduğunu ifade etti.

Ayhan, belediye olarak her zaman yerel basının destekçisi olacaklarını belirterek, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Barış Ayhan, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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