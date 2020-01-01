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Sinop Belediye Başkanı Ayhan'dan yılbaşında çalışanlara ziyaret

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, CHP Sinop Milletvekili TBMM Başkanlık Divan Üyesi Barış Karadeniz ve beraberindeki heyetle birlikte yılbaşını görevleri başında karşılayan kamu kurum ve kuruluş çalışanlarını ziyaret etti.

01.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:01 Sinop Belediye Başkanı Ayhan'dan yılbaşında çalışanlara ziyaret
Belediye Başkanı Barış Ayhan, CHP Sinop TBMM Başkanlık Divan Üyesi Barış Karadeniz ve beraberindeki heyetle birlikte yılbaşını görevleri başında karşılayan kamu kurum ve kuruluş çalışanlarını ziyaret etti.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez, CHP İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel ve CHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Tolga Kara ile birlikte 112 Komuta Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü, Yedaş Hizmet Binası, Atatürk Devlet Hastanesi, nöbetçi eczane Buket Eczanesi ile Sinop Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakolu ve deniz polisini ziyaret ederek, çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi. Başkan Ayhan, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Bizler için bayram, yılbaşı demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışan kamu kurum ve kuruluşlarımızı ziyaret ettik. Yeni yılı görevleri başında karşılayan çok kıymetli çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar, yeni yılda da işlerinde başarılar diledik. Bizleri güler yüzle karşılayan hemşehrilerimize teşekkür ediyor, bu vesileyle yeni yıllarını bir kez daha kutluyorum" dedi. - SİNOP

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Barış Ayhan, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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