Sinop Belediye Başkanı Ayhan, Göreve Başladı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Sinop
Belediye Başkanı seçilen CHP
'li Barış Ayhan
, mazbatasını alarak göreve başladı.
Sinop Adliyesi'nde Merkez
İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gazanfer Bozdağ'dan mazbatasını alan Ayhan, adliye çıkışında partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayhan, daha sonra belediye meclis üyeleriyle birlikte Sinop Belediyesi'ne geçti. Ayhan, Sinop Belediyesi'nde eski Belediye Başkanı Baki Ergül
'den görevi devraldı.
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 'Seçimler neticesinde belediye başkanı olduk. Ama bu her defasında söylediğim gibi bundan sonra Sinop' u hep birlikte yöneteceğiz. Bunu her toplantıda ısrarla diyorum. Belediye, başkanıyla, meclisiyle, sivil toplum örgütleriyle, çalışanlarıyla ve Sinop halkıyla hep birlikte çağdaş, şeffaf ve katılımcı belediyecilik yapacağımızı daha önce belediye başkan adayı
olarak söz vermiştim. Bugün de belediye başkanı sıfatıyla söz veriyorum dedi.
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Kaynak: DHA