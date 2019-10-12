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Sinop Belediyesi vatandaşları uyardı

Sinop Belediyesi, Başkan Barış Ayhan'ın ve belediyenin adını kullanarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

12.10.2019 15:55Sinop Belediyesi vatandaşları uyardı
Sinop Belediyesi, Başkan Barış Ayhan'ın ve belediyenin adını kullanarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediyemizin veya hiçbir kimsenin telefon ya da başka yollarla para, yardım toplama gibi bir yöntemi yoktur. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı itibar etmemesi, dikkatli olmaları ve kendilerine böyle taleplerin ulaşması durumunda emniyet birimlerine bildirmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - SİNOP

Barış Ayhan, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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