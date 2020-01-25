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Sinop Belediyesinden Elazığ'a yardım eli

Merkezi Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem için Sinop Belediyesi bölgeye yardım eli uzatıyor.

25.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:59Sinop Belediyesinden Elazığ'a yardım eli
Merkezi 'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem için Belediyesi bölgeye yardım eli uzatıyor. Bölgede ihtiyaç tespiti yapılan eşyalar için vatandaşlardan yardım toplama kampanyası başlatıldı.

Sinop Belediyesinden "Elazığ'a desteğinizi bekliyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada; "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası tespit edilen çadır, battaniye, atkı, bere, bot, mont, kazak, çorap, çocuk bezi, mama, iç çamaşırı, havlu, gıda kolisi ihtiyaçlarına destek olun" çağrısı yapıldı.

Yardımların, Sinop Belediyesi'ne ulaşması için belirlenen toplama alanının Gazi Caddesi'nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

Yardımların toplama saatlerinin 10.00-18.00 saatleri arasında yapılması gerektiği bildirildi. - SİNOP

Deprem, Elazığ, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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