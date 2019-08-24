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SİNOP Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi 17 yaşındaki çocuk kurtardı

Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi 17 yaşındaki çocuk kurtardıSinop'ta serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Ramazan Danacı (28), çevredeki Aykut Güçer (17) tarafından kurtarıldı.

24.08.2019 17:24
SİNOP Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi 17 yaşındaki çocuk kurtardı
Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi 17 yaşındaki çocuk kurtardı
Sinop'ta serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Ramazan Danacı (28), çevredeki Aykut Güçer (17) tarafından kurtarıldı.
Olay, Sinop'un Akliman mevkiinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Ramazan Danacı, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren Danacı'yı kurtarmak için denize giren eşi, çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada çevrede bulunan Aykut Güçer, girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Danacı'yı kurtarıp kıyıya çıkardı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Ramazan Danacı, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Danacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
O ANLARI ANLATTI
Evi önünde oturduğu sırada yardım çığlıkları üzerine koşarak gittiği denizde suya atladığını anlatan Aykut Güçer, Evimin önünde oturuyordum, baktım denizde bir çırpınma vardı. İlk önce top oynandığını zannettim. Bir bayan 'yardım edin' diye bağırıyordu. Kimse atlamıyordu, kendim canımı ortaya koyarak atladım, kurtardımö dedi.
SİNOP Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi 17 yaşındaki çocuk kurtardı

Sinop, Güncel

Kaynak: DHA

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