21.06.2019 18:37
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SİNOP Deniz bisikleti ile sürüklenen üniversiteli kızlar, kurtarıldı

Deniz bisikleti ile sürüklenen üniversiteli kızlar, kurtarıldıSİNOP'ta deniz bisikleti ile açıldıkları denizde sürüklenen 4 üniversite öğrencisi kız arkadaş, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Deniz bisikleti ile sürüklenen üniversiteli kızlar, kurtarıldı
SİNOP'ta deniz bisikleti ile açıldıkları denizde sürüklenen 4 üniversite öğrencisi kız arkadaş, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sinop 'ta, saat 16: 00 sıralarında plajdan deniz bisikleti ile açılan 4 üniversite öğrencisi kız arkadaş, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı. Kıyıdan fark edilen öğrenciler için Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Botla bölgeye giden ekipler, 4 kişiyi alarak kıyıya çıkardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı 'na götürülen öğrenciler, kıyafetlerinin getirilmesinin ardından üzerlerini giyerek evlerine döndü.SİNOP Deniz bisikleti ile sürüklenen üniversiteli kızlar, kurtarıldı
Kaynak: DHA
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