17.07.2019 12:13
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SİNOP DOLANDIRILMAK İSTENEN EMEKLİ, SON ANDA KURTARILDI

SİNOP'ta, kendilerini polis olarak tanıtıp telefon açtıkları emekli Bahattin Öztürk'e (54) 'FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor' diyen dolandırıcılar, para istedi.

SİNOP'ta, kendilerini polis olarak tanıtıp telefon açtıkları emekli Bahattin Öztürk'e (54) 'FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor' diyen dolandırıcılar, para istedi. Bankadaki 46 bin lirasını çeken Öztürk, parayı dolandırıcıların hesabına yatıracağı başka bir banka şubesine giderken uğradığı arkadaşının iş yerinde olayı anlatınca polis çağrıldı. Dolandırılmaktan son anda kurtulan Öztürk, şikayetçi oldu.
Sinop'ta kendilerini polis olarak tanıtıp telefon açtıkları emekli Bahattin Öztürk'e 'FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor' diyen dolandırıcılar, para istedi. Bankaya giden Öztürk, hesabındaki 46 bin lirayı çekti, poşete koyarak koynuna koydu. Parayı dolandırıcıların verdiği hesaba havale etmek için başka bir banka şubesine doğru yola çıkan Öztürk, cadde üzerinde bir arkadaşının iş yerine uğradı. Olayı anlatan arkadaşının polis çağırması üzerine dolandırılacağını anlayan Öztürk, gelen ekiplere başından geçenleri anlattı. Polis merkezine götürülen Öztürk, dolandırıcılardan şikayetçi oldu. SİNOP DOLANDIRILMAK İSTENEN EMEKLİ, SON ANDA KURTARILDI
Kaynak: DHA
Polis, Sinop, Güncel

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