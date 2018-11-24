Sinop Dolmuşta 'Kadına Şiddete Sıfır Tolerans'

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:36



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:36

Dolmuşta 'kadına şiddete sıfır tolerans'SİNOP'ta dolmuş sürücüsü Yalçın Özgenç (26), Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, minibüsünün camına 'Kadına şiddete sıfır tolerans' notu asarak, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.Kentte, dolmuş esnafı Yılmaz Özgenç, yaklaşan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde, sürdüğü minibüsünde ilginç uygulama başlattı. Özgenç, sürdüğü minibüsünün ön camına, 'Kadına şiddete sıfır tolerans' yazılı not asarak, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.Özgenç, son dönemlerde artan kadına şiddet olaylarından dolayı dolmuşçular olarak rahatsız olduklarını ve böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi. Özgenç, Kadına şiddet eylemlerinden dolmuşçular olarak bizlerde tüm toplum gibi rahatsızız. Biz de dolmuşçular olarak, bu şekilde bir tepki göstermeye çalıştık. Umarım yararlı olur. Sonuçta dolmuşa binenin de, inenin de, hattı hesabı yok. Bu notu, dolmuşa binen yolcular okuyor, görüyor. İnşallah yararlı olur ve bu şiddet olayları yaşanmaz dedi.