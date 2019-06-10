Sinop emniyetinden çocuklara lunapark sürprizi

Sinop Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şubesi tarafından organize edilen etkinlikle kentteki Sevgi Evi'nde kalan çocuklar, lunaparka götürüldü.
İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Özdağlı ve diğer ilgililerin de katılığı etkinlikte, çocuklar lunaparkta bulunan aletleri kullanarak eğlenme fırsatı buldu.
Emniyet Müdürü Dağdeviren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların sevinçlerine ortak oldukları için mutluluk duyduklarını belirterek, "Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Lunapark işletmecileri ve Çocuk Şubesi ekiplerimiz güzel bir çalışmaya imza attılar. Çocuklarımızı mutlu edebildiysek ne mutlu bize." dedi.
Kaynak: AA
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