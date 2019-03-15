Sinop Emniyetine Motorize Yunus Timi Takviyesi

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Sinop'ta, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde oluşturulan motosikletli polis timleri temel eğitim kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Önder Güzel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, dört haftalık temel ve uygulamaları eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve diğer ilgililer tarafından takdim edildi.Dağdeviren, burada yaptığı konuşmada, yasaların kendilerine halkın malını, canını koruma yetkisi verdiğini söyledi.Emniyet teşkilatının yasaların kendilerine verdiği bu görevi yerine getirmek zorunda olduğunu vurgulayan Dağdeviren, yeni göreve başlayacak yunus timlerinin bu anlamda kendilerine önemli avantajlar sağlayacağını dile getirdi.Kentin yapısı gereği yunus timlerinin olaylara müdahale etmede çok aktif görevler üstleneceğini anlatan Dağdeviren, şöyle konuştu:"Yunus balıkları sempatik oluşları nedeniyle insanlar tarafından çok sevilir. İnşallah bizim yunus timlerimiz de sempatik ve nazik davranışlarıyla halkımız tarafından çok sevilecek. Tabii işlerinizi yaparken uymanız gereken temel kurallar var. Bunlar mutlaka eğitim süresince sizlerle paylaşılmıştır. Göreve başlayacak tüm ekiplerimize başarılar diliyorum. Sinop için güzel hizmetlere imza atacağına inanıyorum."Dağdeviren, konuşmasının ardından kursta eğitmen olarak görev alan Gökhan Patlak ve Adil Kahraman'a kente özgü tekne maketi hediye etti.Program, kursiyerlere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.