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Sinop Etnografya Müzesi'nin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Sinop Etnografya Müzesi'nin kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

22.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:08Sinop Etnografya Müzesi'nin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Etnografya Müzesi'nin kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kefevi Mahallesi'ndeki müzenin kazan dairesinde, kazan tamir edildiği sırada yangın çıktı.

Çalışanların vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi.

ekiplerince müdahale edilen yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Belediye Başkanı Barış Ayhan da binaya gelerek, itfaiye ekiplerinden yangınla ilgili bilgi aldı.

Binada bulunan tarihi eserler, yangından zarar görmedi.

İtfaiye, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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