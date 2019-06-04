SİNOP Evinde ürettiği oyuncakları, sosyal medyadan satıyor

Evinde ürettiği oyuncakları, sosyal medyadan satıyor Sinop
'ta ev hanımı Tuğba Köseoğlu (35), Amigurumi adı verilen örgü tığı ile sık iğne tekniği kullanılarak yapılan oyuncaklar üretiyor. Köseoğlu, ürettiği sağlıklı oyuncakları sosyal medya hesabından satarak gelir elde ediyor. Sinop
'ta yaşayan 1 çocuk annesi Tuğba Köseoğlu, geçen yıl hobi olarak Amigurumi adı verilen örgü tığı ile sık iğne tekniği kullanılarak yapılan oyuncaklar üretmeye başladı. Ürettiği oyuncakların çevresinde ilgi görmesi üzerine işi ilerleten Köseoğlu, ürettiği sağlıklı oyuncakları sosyal medya hesabından satarak gelir elde etmeye başladı. Küçük oyuncakları bir günde büyüklerini ise bir haftada tamamlayabilen Köseoğlu'nun ürettiği oyuncaklar ilgi görüyor.
Bir yıl önce hobi olarak başladığı oyuncak üretiminde gelir elde etmeye başladığını anlatan Tuğba Köseoğlu 'Bu işe 1 yıl önce hobi olarak başladım. Çocukların daha sağlıklı oyuncaklar ile oynayabilmesini istedim. Sonradan oyuncaklar ilgi gördü. Sosyal medya hesabımdan sipariş alarak, satış yapıyorum. Bu işi yapmaktan çok memnunum. Hiç bırakmak istemiyorum. Uzun zamandır zevkle yapıyorum dedi.
Kaynak: DHA
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