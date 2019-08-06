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SİNOP Garsonun elindeki tepsiyi deviren martı, yiyecekleri yedi

Garsonun elindeki tepsiyi deviren martı, yiyecekleri yediSinop'ta sahil kıyısındaki restoranda garsonun servis tepsisine temas eden martı, yiyeceklerin yere düşmesine neden oldu.

06.08.2019 17:47
SİNOP Garsonun elindeki tepsiyi deviren martı, yiyecekleri yedi
Garsonun elindeki tepsiyi deviren martı, yiyecekleri yedi
Sinop'ta sahil kıyısındaki restoranda garsonun servis tepsisine temas eden martı, yiyeceklerin yere düşmesine neden oldu. Martı, düşen yiyecekleri yedi.
Kentte, sahil kıyısında bulunan bir kafe ve restoranda müşterilerine yemek ve içecek servisi yapan garson, bir anda elinde taşıdığı tepsiye martının konmasıyla şaşkınlık yaşadı. Tepsiyi deviren martı, düşen yiyecekleri de yedi. Müşteriler de martı ile yiyeceklerini paylaştı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Sinop, Güncel

Kaynak: DHA

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