Sinop Hamsi Sürüleri Geri Döndü, Fiyatı Düştü

Kaynak: DHA

Hamsi sürüleri geri döndü, fiyatı düştüKARADENİZ'de deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelen hamsi sürüleri, suyun güney kıyılarında soğumaya başlaması ile dönüşe geçmeyi sürdürüyor. Sinop'ta 30 liraya kadar yükselen hamsinin kilo fiyatı da 15 liraya geriledi.Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geride bırakan Karadenizli balıkçılar, hamsiye yöneldi. Ancak, Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yöneldi. Hamsi sürüleri, deniz suyunun güney kıyılarında soğumaya başlaması ile dönüşe geçti. Bu gelişmeyle bölgedeki balıkçıların yüzü gülerken, Sinop'ta da ağlara hamsi sürüleri takılmayı sürdürüyor. Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanan kentte, 30 liraya kadar yükselen hamsinin kilo fiyatı 15 liraya geriledi.Balıkçı Eşref Balyemez, Karadeniz hamsisinin.uzun zamandır görünmediğini belirterek 1.5 aydır hamsi yoktu. Ama şimdi hamsi geri geldi. Hamsinin kilogramı 15 liraya geriledi dedi.